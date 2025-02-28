AP: двое российских туристов погибли на Филиппинах во время дайвинга с акулами

Двое российских туристов погибли на Филиппинах во время дайвинга. Об этом сообщает Associated Press. Инцидент произошел возле острова Верде, группа из четверых туристов отплыла в море вместе с местным инструктором.
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