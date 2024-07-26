Депутаты приняли законопроект о запрете рекламы в экстремистских соцсетях

Пока только в первом чтении Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о запрете рекламы в экстремистских и запрещенных в России соцсетях, сообщили на официальном сайте нижней палаты парламента.
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