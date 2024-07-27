Председателем СК России дано поручение представить доклад по уголовному делу о противоправных действиях мужчины в отношении жительницы Подмосковья

В социальной сети сообщается о том, что в подмосковной Электростали покупатель, используя малозначительный повод, затеял конфликт с пожилой работницей магазина, используя оскорбительные высказывания, разжигающие межнациональную ненависть и вражду.
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