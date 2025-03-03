В Госдуме сообщили о новых лимитах налоговых вычетов

В России изменились правила предоставления налоговых вычетов и увеличатся их лимиты. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.
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