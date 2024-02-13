Уткин заявил, что "Спартак" похож на кипящую кастрюлю с плотно закрытой крышкой

Футбольный блогер Василий Уткин в очередном выпуске шоу "Футбольный клуб" на YouTube сравнил московский "Спартак" с кипящей кастрюлей на фоне ситуации между капитаном Георгием Джикией и главным тренером команды Гильермо Абаскалем.