Уткин заявил, что "Спартак" похож на кипящую кастрюлю с плотно закрытой крышкой

Футбольный блогер Василий Уткин в очередном выпуске шоу "Футбольный клуб" на YouTube сравнил московский "Спартак" с кипящей кастрюлей на фоне ситуации между капитаном Георгием Джикией и главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
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