Аналитик Мейнхард сравнил рост курса биткоина с ситуацией на рынке с золотом

РИАМО – 13 фев. Объясняя ситуацию с ростом курса биткоина, который наблюдается в последние дни, нужно провести параллель с более понятным и традиционным финансовым активом – золотом, заявил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.
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