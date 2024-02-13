Аналитик Мейнхард сравнил рост курса биткоина с ситуацией на рынке с золотом

РИАМО – 13 фев. Объясняя ситуацию с ростом курса биткоина, который наблюдается в последние дни, нужно провести параллель с более понятным и традиционным финансовым активом – золотом, заявил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.