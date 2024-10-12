Конкурс профессионального мастерства прошел среди водителей мусоровозов в Могилеве. Фото.

Фото автораКонкурс профессионального мастерства ´Могилевский мастер´ для водителей мусоровоза состоялся в восьмой раз и собрал на одной площадке Могилевской областной организационной структуры РГОО ´ДОСААФ´ 16 работников предприятий ЖКХ области.