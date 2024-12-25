Алтайским пенсионерам рассказали, как им проиндексируют пенсии с 1 января 2025 года

Теперь пенсии работающих пенсионеров подлежат индексации наравне с выплатами неработающим С 2025 года Отделение СФР по Алтайскому краю начнет индексировать размер страховой части пенсий работающим пенсионерам, сообщается на сайте фонда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии