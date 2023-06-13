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Немецкая Die Welt также обеспокоена ростом количества ядерных зарядов

Немецкая Die Welt также обеспокоена ростом количества ядерных зарядов

Количество готовых к применению ядерных зарядов в мире за последний год возросло, снизилась прозрачность сообщаемых данных, пишет 13 июня немецкая Die Welt.

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