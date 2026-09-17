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Силы ПВО отразили атаку ещё десяти дронов на Москву

Силы ПВО отразили атаку ещё десяти дронов на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили атаку ещё десяти беспилотников, летевших в сторону Москвы. Как написал мэр столицы Сергей Собянин, атака ещё десяти БПЛА отражена.

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