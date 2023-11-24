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Кожемяко рассказал, что вместе с Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Кожемяко рассказал, что вместе с Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

По словам главы Приморья, журналист отказалсяГубернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил Роману Протасевичу и Софье Сапеге пожениться, но молодой человек отказался.

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