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Русская весна

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Марков: Арахамия почти прямо сказал, что инсценировал резню в Буче

Марков: Арахамия почти прямо сказал, что инсценировал резню в Буче

Известный российский общественный деятель, политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале комментирует интервью лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о сорванных мирных переговорах России и Украины.

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Серж Южанин
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