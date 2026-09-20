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Аргументы недели

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Примерно 39 статей в день: как ведущие издания Британии накачивают антироссийскую истерию

Примерно 39 статей в день: как ведущие издания Британии накачивают антироссийскую истерию

В Британии до 2022 года мало кто из населения знал о существовании Украины. Но вдруг власти страны решили, что хотят воевать с Россией, и так должны думать все.

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