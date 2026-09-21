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ТАСС

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Опубликованы кадры с места крушения легкомоторного самолета в Саратовской области

Опубликованы кадры с места крушения легкомоторного самолета в Саратовской области

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России опубликовало видеозапись с места крушения легкомоторного самолета в Петровском районе Саратовской области.

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