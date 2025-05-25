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Негры и таджики любят обвинять окружающих в нацизме. Странное сходство

Негры и таджики любят обвинять окружающих в нацизме. Странное сходство

Хитрый таджик, который открыл нелегальную кальянную в сквере у Театра Драмы под окнами Свердловского правительства, демонстрирует просто блистательное мастерство многонациональной хуцпыБехруза (настоящее имя) взяли за жабры и он решил записать видео с извинениями, в котором он, фактически, не извиняется, а обвиняет тех кто его прищучил в нацизме.

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Комментарии
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Роман Романов
Ему нужно срочно предоставить возможность повторить подвиг дедов. Переоденьте его во что-нибудь подходящее и на передовую. Предлагаю в курту, шаровары, халат, платок на пояс и тюбетейку. Пусть покажет нам чудеса героизма. Я так думаю...
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