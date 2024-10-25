Александр Прудник: «Для России открылось уникальное окно возможностей»

«Сейчас для российских производителей в условиях санкционного давления со стороны глобального Запада открылось уникальное окно возможностей в глобальном Юге», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая перспективу торгово-экономических связей со странами Глобального Юга.
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