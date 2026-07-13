Куда исчез Ту-104: новосибирскому парку «Березовая роща» исполнилось 55 лет

15 февраля 1945 года на основании ходатайства заводов «Точмаш» и «Электроагрегат» об отводе кладбищенской рощи в Дзержинском районе для организации парка культуры и отдыха, Новосибирский горисполком решил произвести геодезическую съёмку территории рощи и составить проект планировки и застройки.
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