Куда исчез Ту-104: новосибирскому парку «Березовая роща» исполнилось 55 лет

15 февраля 1945 года на основании ходатайства заводов «Точмаш» и «Электроагрегат» об отводе кладбищенской рощи в Дзержинском районе для организации парка культуры и отдыха, Новосибирский горисполком решил произвести геодезическую съёмку территории рощи и составить проект планировки и застройки.