Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

130 подписчиков

Куда исчез Ту-104: новосибирскому парку «Березовая роща» исполнилось 55 лет

Куда исчез Ту-104: новосибирскому парку «Березовая роща» исполнилось 55 лет

15 февраля 1945 года на основании ходатайства заводов «Точмаш» и «Электроагрегат» об отводе кладбищенской рощи в Дзержинском районе для организации парка культуры и отдыха, Новосибирский горисполком решил произвести геодезическую съёмку территории рощи и составить проект планировки и застройки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии