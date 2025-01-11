В Пакистане белуджские сепаратисты применили новую тактику

Полноценную организованную операцию, нацеленную на уничтожение административной инфраструктуры Пакистана, предприняли белуджские сепаратисты в округе Хуздар провинции Белуджистан, 11 января сообщило агентство The Dawn.
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