Сводный отряд парашютистов-пожарных Единого лесопожарного центра вернулся с Ямала

Две недели борьбу с огнем в ямальских лесах вели сотрудники парашютно-пожарной службы и работники пожарно-химических станций из девяти подразделений ЕЛЦДве недели борьбу с огнем в ямальских лесах вели сотрудники парашютно-пожарной службы и работники пожарно-химических станций из девяти подразделений ЕЛЦ– Сотрудники ЕЛЦ ликвидировали 16 пожаров на общей площади около 2 тысяч гектаров, – сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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