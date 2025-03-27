CNN: сенаторы США потребовали провести расследование после скандала с Signal

Председатель Комитета по вооруженным силам cената Роджер Уикер и демократ Джек Рид в письме генинспектору минобороны США Стивену Стеббинсу потребовали провести расследование и оценку инцидента с утечкой данных в мессенджере Signal, сообщает телеканал CNN.