CNN: сенаторы США потребовали провести расследование после скандала с Signal

Председатель Комитета по вооруженным силам cената Роджер Уикер и демократ Джек Рид в письме генинспектору минобороны США Стивену Стеббинсу потребовали провести расследование и оценку инцидента с утечкой данных в мессенджере Signal, сообщает телеканал CNN.
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