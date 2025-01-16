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Царьград

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Авария на Ленинградском шоссе: движение восстановлено после 6-машинного ДТП

Авария на Ленинградском шоссе: движение восстановлено после 6-машинного ДТП

На 27-м километре Ленинградского шоссе в Москве произошло ДТП, в котором участвовали шесть автомобилей.

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