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UFC Mexico: Морено – Эрцег, Гастелум – Пайфер, основной кард – в 2:00 мск

В ночь с 29 на 30 марта состоится UFC Mexico. В главном бою бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено из Мексики подерется с австралийцем Стивом Эрцегом (13-3).

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