Спрос на золото продолжает расти из-за высокой доходности и укрепления обменного курса

Коммерческий банк России (ВТБ) испытывает высокий спрос на золото среди клиентов. С начала текущего года было заключено более 16 тысяч сделок на покупку этого драгоценного металла, что привело к увеличению объема золотых резервов банка на 3,7 тонны.