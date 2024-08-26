Спрос на золото продолжает расти из-за высокой доходности и укрепления обменного курса

Коммерческий банк России (ВТБ) испытывает высокий спрос на золото среди клиентов. С начала текущего года было заключено более 16 тысяч сделок на покупку этого драгоценного металла, что привело к увеличению объема золотых резервов банка на 3,7 тонны.
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