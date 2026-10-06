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СК проводит проверку после ДТП с участием рейсового автобуса

СК проводит проверку после ДТП с участием рейсового автобуса

Авария с участием рейсового микроавтобуса на автодороге Южноуральск – Магнитогорск произошла вечером 5 октября.

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