Навроцкий: членство Киева в НАТО зависит от признания преступлений националистов

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий отказался говорить о "безоговорочном" членстве Украины в Евросоюзе и НАТО, поскольку отправной точкой процедуры вступления в евроатлантические структуры является "сведение счетов с ужасными преступлениями украинских националистов в Волыни".