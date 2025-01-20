Навроцкий: членство Киева в НАТО зависит от признания преступлений националистов

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий отказался говорить о "безоговорочном" членстве Украины в Евросоюзе и НАТО, поскольку отправной точкой процедуры вступления в евроатлантические структуры является "сведение счетов с ужасными преступлениями украинских националистов в Волыни".
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