T-Mobile US отчиталась о 12% росте Core EBITDA и рекордном потоке свободных средств

Американский телекоммуникационный гигант T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) опубликовал операционные и финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав отраслевой лидерский рост выручки от сервисных услуг и расширение клиентской базы.
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