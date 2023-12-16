Бизнесмен Дотком: российское оружие может вызвать стометровое цунами у Нью-Йорка

Ядерное оружие, которым обладает РФ, может спровоцировать стометровое цунами у побережья США. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии