Бизнесмен Дотком: российское оружие может вызвать стометровое цунами у Нью-Йорка

Ядерное оружие, которым обладает РФ, может спровоцировать стометровое цунами у побережья США. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.