🌺Привет, апрель! Пусть он будет солнечным и добрым, с хорошими новостями и счастливыми встречами. И в честь нового витка весны ловите огроооомную подборку сегодняшних праздников: *️⃣День смеха + Международный день веселья на работе + День ископаемых дураков — все же это не одно и то же;) Дураков вам поменьше, а поводов от души посмеяться — побольше *️⃣Международный день птиц + День кукушки + Праздник тюльпанов в Стамбуле + День прыжков по грязным лужам — Если сегодня не попрыгать по лужам, то когда? *️⃣День любителей растворимого кофе + День коньяка — секретный рецепт того самого кофе, от которого глазки блестят) Только чуть-чуть! По чайной ложке *️⃣День поэзии и творческого разума + День брейк-данса + День музеев + День забавного чтения – творческих занятий сегодня хоть отбавляй.