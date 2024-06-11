Назван минимальный бюджет на свадьбу

Минимальный бюджет на свадьбу в России в 2024 году составляет 55 тыс. рублей. Это следует из данных аналитиков кошелька «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия» 11 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии