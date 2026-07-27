В МВД объяснили, как действовать жертвам телефонных мошенников

Сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают коды из СМС В МВД России подготовили памятку с рекомендациями для граждан, которые уже столкнулись с телефонными или интернет-мошенниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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