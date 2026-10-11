Sabrina The Teenage Witch Once Had A Bizarre Happy Days Crossover

One Season 7 episode of Sabrina the Teenage Witch featured a quick moment with Anson Williams as Potsie from Happy Days, plus an appearance from Danny Most.
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