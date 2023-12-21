Рэпер VACÍO не увидел ничего страшного в своем поступке на вечеринке Ивлеевой

РИАМО - 21 дек. Представитель рэпера VACÍO , который стал одной из главных звезд вечеринки блогера Насти Ивлеевой, отметил, что артист не видит ничего страшного в демонстрации носка на голом теле, сообщает Mash.
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