Киевскому режиму пришлось реагировать на публикацию жестоких кадров убийства раненых российских солдат украинскими военными.
Киев отреагировал на кадры жестокой расправы над российскими солдатами
Комментарии
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Регина Толстоброва
Мы их раненых тварей выносим и лечим, а они наших добивают. беспомощных таких Не будет вам прощения. А нашим хочется сказать. до обозлитесь вы наконец. Хватит жалеть нацистов.
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16 час.
Traveller
Это Вы скажите самизнаетекому.
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14 час.
Дмитрий Гурин
Сразу на ум приходят кадры из фильма "Они сражались за Родину"...............
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6 час.
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