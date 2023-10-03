МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 808 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дуброва
    👍👍👍👍👏👏👏Русские бьют нас ...
  • Дмитрий Гурин
    Сразу на ум приходят кадры из фильма "Они сражались за Родину"...............Киев отреагировал...
  • Лев Добрый
    Значит хохлы, как фашисты, достойны больше банды Гитлера!👀👈😜Русские бьют нас ...

Киев отреагировал на кадры жестокой расправы над российскими солдатами

Киев отреагировал на кадры жестокой расправы над российскими солдатами

Киевскому режиму пришлось реагировать на публикацию жестоких кадров убийства раненых российских солдат украинскими военными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Мы  их раненых тварей выносим  и лечим, а они наших добивают. беспомощных таких Не будет вам прощения. А нашим хочется сказать. до обозлитесь вы наконец.  Хватит жалеть нацистов.
Ответить
16 час.
Traveller
Это Вы скажите самизнаетекому.
Ответить
14 час.
Дмитрий Гурин
Сразу на ум приходят кадры из фильма &quot;Они сражались за Родину&quot;...............
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх