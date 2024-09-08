Глава Ютазинского района пришел с семьей на выборы

Жители Ютазинского района РТ приходят на выборы семьями. Сегодня на избирательном участке №2821, находящемся в Центре детского творчества поселка Уруссу, одним из первых голосующих стал глава муниципалитета.
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