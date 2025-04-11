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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Спрос на водителей грузовиков резко сократился

Спрос на водителей грузовиков резко сократился

По итогам марта спрос на водителей категории С и E снизился в годовом выражении на 47%. Участники рынка связывают сокращение дефицита дальнобойщиков как с уходом с рынка части игроков, так и с оптимизацией процессов и успешной работой над привлечением и удержанием кадров .

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