Спрос на водителей грузовиков резко сократился

По итогам марта спрос на водителей категории С и E снизился в годовом выражении на 47%. Участники рынка связывают сокращение дефицита дальнобойщиков как с уходом с рынка части игроков, так и с оптимизацией процессов и успешной работой над привлечением и удержанием кадров .