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Русская весна

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Украинский Робин Гуд убил ТЦКшника, спасая мобилизованых от смерти на фронте

Украинский Робин Гуд убил ТЦКшника, спасая мобилизованых от смерти на фронте

На заправке в Пирятине застрелили военного ТЦК, который транспортировал мобилизованных в часть.  «1 февраля 2025 на автозаправочной станции в городе Пирятин во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру произошел вопиющий случай — вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного ТЦК.

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Комментарии
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Eduard
ТЦК частт государственной банды.Действительно на убой отправляют народ.И ищут не в Львовской области,своих сволочей берегут,
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