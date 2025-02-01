Украинский Робин Гуд убил ТЦКшника, спасая мобилизованых от смерти на фронте

На заправке в Пирятине застрелили военного ТЦК, который транспортировал мобилизованных в часть. «1 февраля 2025 на автозаправочной станции в городе Пирятин во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру произошел вопиющий случай — вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного ТЦК.
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