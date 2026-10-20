Задержанный в Марий Эл 18-летний молодой человек передал куратору украинских спецслужб координаты Марийского машиностроительного завода.
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