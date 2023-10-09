Ушел в самоволку и убил отца: в Абакане российский военный получил 11 лет колонии

Сержант совершил преступление в декабре прошлого года и будет отбывать наказание в ИК строгого режимаАбаканский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы младшего сержанта Антона Корнилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии