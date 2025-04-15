Российские волонтеры попросили пересмотреть правила перевозки животных из приграничья

В России призвали изменить правила перевозки животных. С инициативой выступили волонтеры. Петербургский приют для собак Help Dog Mini выступил с предложением пересмотреть правила перевозки животных из приграничных зон.
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