В Амурской области сотрудники регионального УМВД организовали мероприятие для юнармейцев и кадетов

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Амурской области состоялось мероприятие для участников регионального отделения всероссийского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» и воспитанников Амурского кадетского корпуса имени Героя Советского Союз Ю.
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