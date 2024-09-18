«Не ведают, что творят!»: Чиновник закатил свадьбу для дочери за 400 миллионов рублей! Мультимиллионер работает в невинном Росреестре Москвы

Только-только наивные и доверчивые россияне поверили в настоящую справедливость, шагающую по России в виде многочисленных арестов генералов, замминистров и прочих сенаторов, как их быстро вернул на землю простейший заместитель главы тихого Росреестра Москвы.
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