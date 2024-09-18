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«Не ведают, что творят!»: Чиновник закатил свадьбу для дочери за 400 миллионов рублей! Мультимиллионер работает в невинном Росреестре Москвы

«Не ведают, что творят!»: Чиновник закатил свадьбу для дочери за 400 миллионов рублей! Мультимиллионер работает в невинном Росреестре Москвы

Только-только наивные и доверчивые россияне поверили в настоящую справедливость, шагающую по России в виде многочисленных арестов генералов, замминистров и прочих сенаторов, как их быстро вернул на землю простейший заместитель главы тихого Росреестра Москвы.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Вычистят и этого придурка.
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2 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Здесь, уважаемый не счетная палата, (которая не проверяет траты частного лица) а Следственному Комитету провести доследственную проверку (данного материала вполне достаточно), вопрос один -правомерность наличия такого размера бабла у далеко не крупного (для Москвы) чинуши ..далее они знают, что предпринять, если дадут добро...
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2 час.
Александр Почекунин
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1 мин.

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