«Не ведают, что творят!»: Чиновник закатил свадьбу для дочери за 400 миллионов рублей! Мультимиллионер работает в невинном Росреестре Москвы

ВМ

Владимир Моргунов

Здесь, уважаемый не счетная палата, (которая не проверяет траты частного лица) а Следственному Комитету провести доследственную проверку (данного материала вполне достаточно), вопрос один -правомерность наличия такого размера бабла у далеко не крупного (для Москвы) чинуши ..далее они знают, что предпринять, если дадут добро...