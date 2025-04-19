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Премьер Баварии Зедер: Taurus нужны самой Германии

Премьер Баварии Зедер: Taurus нужны самой Германии

Ракеты Taurus нужны самой Германии. Об этом в интервью газете Augsburger Allgemeine заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер.

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