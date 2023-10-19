Обрушившийся мост через реку Карасук готовят к срочному восстановлению

За день до обрушения мост осматривали эксперты – ЧП никто не ожидал. Мост через реку Карасук, который обрушился в ночь с 18 на 19 октября, готовят к срочному восстановлению в Базовском сельсовете Чулымского района.
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