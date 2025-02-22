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Царьград

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Американскую пешку не хотят видеть на переговорах. Зеленский оказался за бортом. Где он был эти три года?

Американскую пешку не хотят видеть на переговорах. Зеленский оказался за бортом. Где он был эти три года?

Зеленского не хотят приглашать на переговоры. В США считают, что три года назад он не захотел решить вопрос мирно.

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