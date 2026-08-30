Президент Финляндии исключил сценарий нападения России на страны НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб отверг опасения по поводу возможного нападения России на НАТО. Он заявил, что не верит в намерение Москвы когда-либо атаковать Североатлантический альянс.
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