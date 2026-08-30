Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Президент Финляндии исключил сценарий нападения России на страны НАТО

Президент Финляндии исключил сценарий нападения России на страны НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб отверг опасения по поводу возможного нападения России на НАТО. Он заявил, что не верит в намерение Москвы когда-либо атаковать Североатлантический альянс.

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