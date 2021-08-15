СССР-Россия

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Мы бедные, потому несъедобным давимся: отношение к продуктам, которого мне — не понять

Мы бедные, потому несъедобным давимся: отношение к продуктам, которого мне — не понять

Очень часто в комментариях люди высказывают в той или иной форме странную и непонятную для меня жизненную позицию: — Мы бедные, позволить себе деликатесов не можем, потому глупо готовкой заморачиваться! Не в том смысле, что готовить не будем, нет.

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Varshavskiy Иващенко
Не очень большое утешение.Сейчас же не война.А то бы чечевичную похлёбку можно было кушать.

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