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Царьград

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Нутрициолог Яблокова раскрыла способ снижения риска болезни Паркинсона

Нутрициолог Яблокова раскрыла способ снижения риска болезни Паркинсона

Нутрициолог Ольга Яблокова советует употреблять сладкий красный перец для снижения риска болезни Паркинсона, благодаря никотину в его составе.

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