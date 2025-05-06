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Крымская газета

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Сейчас поймёшь: ждун из Симеиза проведёт 10 дней за решёткой в размышлениях над своим поведением

Сейчас поймёшь: ждун из Симеиза проведёт 10 дней за решёткой в размышлениях над своим поведением

Сотрудники МВД задержали жителя Симеиза Сасса Дениса Леонидовича, 1980 г.р., который в социальной сети «Вконтакте» размещал нацистскую атрибутику, а также выражал надежду на вторжение ВСУ на полуостров.

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