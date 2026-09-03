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Аргументы недели

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Московское метро взыскало 315 тыс. рублей с мужчины, упавшего на пути на станции «Таганской»

Московское метро взыскало 315 тыс. рублей с мужчины, упавшего на пути на станции «Таганской»

315 000 ₽ взыскало Московское метро с мужчины, который упал на пути в час пик. В судебных материалах указано, что мужчина упал на пути на станции «Таганская» по неосторожности.

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