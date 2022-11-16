Президент Индонезии Видодо заявил, что G20 удалось принять первую с февраля совместную декларацию

Индонезийский президент Джоко Видодо в рамках церемонии передачи председательства в G20 от Индонезии к Индии заявил, что "двадцатка" в среду, 16 ноября, приняла первую с февраля совместную декларацию.
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